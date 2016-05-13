«Реал» передумал продавать Хамеса

«Реал» не будет расставаться с полузащитником Хамесом Родригесом по окончании текущего сезона, о чем заявил президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Напомним, что буквально вчера появилась информация о том, что Хамеса может приобрести «Ювентус», «Арсенал», «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед».

Как считает наставник «Реала» Зинедин Зидан, если летом Хамес докажет свою важность для команды и завершит сборы без травм, то следующий сезон проведет на более высоком уровне, чем текущий.