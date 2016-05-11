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    «Реал» решил продать Хамеса

    Руководство «Реала» приняло решение продать полузащитника команды Хамеса Родригеса. В ближайшее время президент клуба Флорентино Перес лично сообщит агенту игрока Хорхе Мендесу о своих намерениях, сообщает El Confidencial.

    В 2014 году «Реал» заплатил «Монако» за переход Хамеса 80 миллионов евро. Сейчас полузащитником интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ювентус», которые пока не готовы расстаться с такой суммой. Так, туринцы предлагают за колумбийца около 50 миллионов.

    Отметим, в этом сезоне Хамес провел 31 матч за «Реал» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 15:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1049

      mig28 11 мая 2016, 17:55

      Ожидаемо! Думаю в АПЛ уедет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 11 мая 2016, 17:21

      отличный игрок, жаль не нашлось места в реале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      ARMEN13 11 мая 2016, 17:15

      Все, продажи футболок и шарфиков упали!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -153

      FENNNNN > ARMEN13 11 мая 2016, 19:12

      А у тебя арбузы то как продаются брат и дыни?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 11 мая 2016, 16:23

      Обычная политика Реала...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 11 мая 2016, 16:15

      Анчелоти подсуетиться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 11 мая 2016, 16:05

      очень, очень зря. Молодой талант, зачем его продавать?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 мая 2016, 15:37

      и хамес и иско лучше кроса

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Elio 11 мая 2016, 15:35

      Зачем продавать пусть с ротацией играет а если будет травма у кросса или модрича!?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > Elio 11 мая 2016, 16:01

      А что он будет сидеть на замене?? Он сам уйдёт.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +72

      Elio > BarcelonianDestroyer 13 мая 2016, 15:26

      Пусть бориться за основу....и будет играть в ротации. И Реал не сможет найти хорошего игрока. Но с одной стороны жалко Иско и Хамеса.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 11 мая 2016, 15:31

      Давно пора,хороший игрок,молодой,талантливый,ничуть не хуже чем полузащитники основного состава реала и сидит на банке,потому что так хочет Зидан..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      mauxa 11 мая 2016, 15:30

      если продадут, будет очередная ошибка Переса.. Когда Хамес играет, он лучший на поле.. Лучше Иско продайте..

      3
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