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    Кутепов: «С Песьяковым играли в «Спартаке-2», поэтому сыгранность у нас хорошая»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов после выездного поединка 28-го тура с «Уралом» отметил, что ему не составило труда найти на поле общий язык с голкипером Сергеем Песьяковым, так как оба игрока хорошо знакомы друг с другом по выступлениям за вторую команду красно-белых.

    – Довольны третьим подряд матчем на ноль?

    – Безусловно, рады этому моменту. Но хотелось бы, чтобы больше забивали в ворота соперника. Нужно сделать скидку на то, что поле было не в идеальном состоянии. Пришлось больше играть в силовой футбол. Рады победе, набранным трем очкам.

    – Долго привыкали к газону?

    – Освоились довольно быстро, но очень скоро «сели» ноги – газон мягкий. Комбинационный футбол не особо получался.

    – С Песьяковым быстро нашли общий язык?

    – Давно. Оба выступали за «Спартак-2», сыгранность у нас довольно хорошая. Но оценивать игру лучше кому-то со стороны.

    – «Спартак» уже в зоне Лиги Европы. Еврокубки теперь не упустите?

    – Очень хотим выиграть оставшиеся два матча, будем настраиваться только на победу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2016 23:10
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