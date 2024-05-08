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    • Слуцкий определил сроки возможного появления Дзюбы в Китае

    Слуцкий определил сроки возможного появления Дзюбы в Китае

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что его команда и другие китайские клубы не смогут заявить нападающего Артема Дзюбу раньше января.

    «В России многие не совсем верно понимают ситуацию с иностранными футболистами в китайских клубах. Рассказываю, как устроен здешний лимит.

    В прошлом сезоне клубам разрешалось заявлять на матч не более пяти иностранцев, а выпускать на поле одновременно – не более четырех. Сейчас можно использовать всех пятерых, но есть нюансы.

    Если ты заявляешь пять легионеров на сезон, то эта пятерка и остается у тебя до конца чемпионата. Даже если игрок получит травму или будет продан, его нельзя менять на другого иностранца.

    Согласитесь, в сравнении с РПЛ китайский лимит довольно жесткий. Поэтому легионеров здесь выбирают очень трепетно. Любая ошибка заметно ослабляет команду. Ведь иностранные футболисты как правило делают разницу.

    Так что, когда в российских СМИ каждую неделю отправляют Дзюбу в Китай, то забывают: при всем желании ни «Шанхай Шэньхуа», ни какой-либо другой клуб не сможет заявить Артема на нынешний сезон. Если Дзюба и появится в китайской Суперлиге, то не раньше января.

    Кстати, формально легионеров в команде может быть и шесть. Но дополнительная позиция предусмотрена только для игроков из Гонконга, Тайваня или Макао. И далеко не все клубы пользуются этой опцией», – написал Слуцкий.

    • Российский тренер возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Во вторник, 7 мая, представитель Артем Дзюбы Леонид Гольдман выступил с критикой в отношении главного тренера красно-зеленых Михаил Галактионова и руководства «Локомотива» из-за их отношения к форварду.
    • В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
    • Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года.

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    Источник: «Плеймейкер»

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    08.05.2024 13:53
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    Комментарии (3)
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    порт
    1715166083
    Скромно так отшил зюбу.
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    O-kolesov
    1715167818
    Чё там сложного то. Дзюба быстренько получает китайское гражданство и не придётся ждать января.
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    Spartak_forv@
    1715172434
    На крайний случай будет собирать рис и крутить майфуны)
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