Слуцкий определил сроки возможного появления Дзюбы в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, что его команда и другие китайские клубы не смогут заявить нападающего Артема Дзюбу раньше января.

«В России многие не совсем верно понимают ситуацию с иностранными футболистами в китайских клубах. Рассказываю, как устроен здешний лимит.

В прошлом сезоне клубам разрешалось заявлять на матч не более пяти иностранцев, а выпускать на поле одновременно – не более четырех. Сейчас можно использовать всех пятерых, но есть нюансы.

Если ты заявляешь пять легионеров на сезон, то эта пятерка и остается у тебя до конца чемпионата. Даже если игрок получит травму или будет продан, его нельзя менять на другого иностранца.

Согласитесь, в сравнении с РПЛ китайский лимит довольно жесткий. Поэтому легионеров здесь выбирают очень трепетно. Любая ошибка заметно ослабляет команду. Ведь иностранные футболисты как правило делают разницу.

Так что, когда в российских СМИ каждую неделю отправляют Дзюбу в Китай, то забывают: при всем желании ни «Шанхай Шэньхуа», ни какой-либо другой клуб не сможет заявить Артема на нынешний сезон. Если Дзюба и появится в китайской Суперлиге, то не раньше января.

Кстати, формально легионеров в команде может быть и шесть. Но дополнительная позиция предусмотрена только для игроков из Гонконга, Тайваня или Макао. И далеко не все клубы пользуются этой опцией», – написал Слуцкий.