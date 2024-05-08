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    • КДК наказал «Факел» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    КДК наказал «Факел» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей за негативные кричалки в адрес «Зенита» во время матча 27-го тура РПЛ, закончившегося со счетом 1:1.

    В концовке матча болельщики воронежцев скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

    Также КДК оштрафовал главного тренера «Факела» Игоря Черевченко и главного тренера «Зенита» Сергея Семака на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

    • За выход за пределы технической зоны на 10 тысяч рублей были оштрафованы также главный тренер «Пари НН» Саша Илич и член тренерского штаба нижегородцев Величко Капланович. «Спартак» получил штраф в 40 тысяч рублей за задержку выхода на поле на три минуты.
    • Член тренерского штаба «Балтики» Артем Булойчик, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оштрафованы за выход за пределы технической зоны на 30 тысяч рублей.
    • «Динамо» оштрафовано на 30 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики фанатами в матче Кубка России со «Спартаком» и на 20 тысяч рублей за выход двух фотографов на поле.

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    Источник: «РИА Новости»

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    08.05.2024 15:35
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    Комментарии (55)
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    Павелий
    1715173998
    Пострадали за правду....
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    Cleaner
    1715174532
    И правильно наказал! Потому как позор российского футбола - это СПАРТАК!...)))
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    Айболид
    1715174849
    Пафосные фантазии крючкохвостых довольно смехотворны . А ещё они правду с льстивым "реверансом" путают .)))
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    Krics
    1715176685
    КДК это карательный орган? Кто в теме ,хоть в одной стране есть такие организации? КДК оштрафовал, дисквалификацировал,кнут видим,а пряник где? имхо.
    Ответить
    Suvorov71
    1715176754
    Нелзя на помойных так говорить, этоже помойные они любят мёд в рот, а когда пуй в жопу щекотки боятся
    Ответить
    Номэд
    1715177534
    За правду пострадал!
    Ответить
    anatolich72
    1715184219
    По сути это беспредел, что было в грозном-тишина, медведев тоже не извинялся за свои телодвижения.
    Ответить
    balam
    1715185261
    предлагаю открыть сбор средств.
    Ответить
    ySS
    1715188086
    Про газированных, либо хорошо, либо ничего...
    Ответить
    Strig
    1715229833
    правда глаза колет
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