КДК наказал «Факел» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей за негативные кричалки в адрес «Зенита» во время матча 27-го тура РПЛ, закончившегося со счетом 1:1.
В концовке матча болельщики воронежцев скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
Также КДК оштрафовал главного тренера «Факела» Игоря Черевченко и главного тренера «Зенита» Сергея Семака на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
- За выход за пределы технической зоны на 10 тысяч рублей были оштрафованы также главный тренер «Пари НН» Саша Илич и член тренерского штаба нижегородцев Величко Капланович. «Спартак» получил штраф в 40 тысяч рублей за задержку выхода на поле на три минуты.
- Член тренерского штаба «Балтики» Артем Булойчик, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оштрафованы за выход за пределы технической зоны на 30 тысяч рублей.
- «Динамо» оштрафовано на 30 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики фанатами в матче Кубка России со «Спартаком» и на 20 тысяч рублей за выход двух фотографов на поле.