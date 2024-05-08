КДК наказал «Факел» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей за негативные кричалки в адрес «Зенита» во время матча 27-го тура РПЛ, закончившегося со счетом 1:1.

В концовке матча болельщики воронежцев скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

Также КДК оштрафовал главного тренера «Факела» Игоря Черевченко и главного тренера «Зенита» Сергея Семака на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.