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    • Фернандес больше не сыграет за «Зенит» в этом сезоне, его будущее в команде под вопросом

    Фернандес больше не сыграет за «Зенит» в этом сезоне, его будущее в команде под вопросом

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес не сыграет в нынешнем сезоне из-за полученного ранее повреждения. По данным Metaratings.ru, решение по будущему 33-летнего футболиста в петербургском клубе пока не принято.

    Этот вопрос обсудят по окончании сезона, есть вероятность, что футболист останется в «Зените».

    • Марио Фернандес выступает за «Зенит» с лета 2023 года.
    • На счету игрока 18 матчей за петербургскую команду во всех турнирах без результативных действий.
    • Фернандес в последний раз выходил на поле 13 марта.

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    Источник: Metaratings.ru

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    08.05.2024 13:11
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    Комментарии (9)
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    Цугундeр
    1715164080
    "Купила мама коника, а коник без ноги. Яка чудова іграшка бу ги-ги-ги-ги .." (С) (гы-гы-гы-гы-гы ) Троянский мерин насрал в борозду и с полной торбой убыл на больняк .)
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    CSKA57
    1715164749
    Зенит должен был знать кого покупает! Марио и в ЦСКА в последнее время только лечился...
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    paracetamol
    1715164913
    Набрали старья, а толку ноль! Ероха хоть гол забил, а от этого как от козла молока!
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    Suvorov71
    1715166078
    А что вы хотели, главная задача помойных другим клубам насрать, ну вонючки
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    neim
    1715167436
    Его будущее было под вопросом ещё тогда, когда он покинул ЦСКА. Как только Зенит мог просмотреть этого "троянского" коня ? )))
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    Скай
    1715168093
    вся суть бЗдиниты в этом, ни себе ни людям. Тьфу вонючки.
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    FRZZ
    1715168864
    Я еще тогда говорил, что не стоит драться из-за него. Он давно уже не тот.
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    АЛЕКС 58
    1715181464
    Карма,однако!
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