Фернандес больше не сыграет за «Зенит» в этом сезоне, его будущее в команде под вопросом

Защитник «Зенита» Марио Фернандес не сыграет в нынешнем сезоне из-за полученного ранее повреждения. По данным Metaratings.ru, решение по будущему 33-летнего футболиста в петербургском клубе пока не принято.

Этот вопрос обсудят по окончании сезона, есть вероятность, что футболист останется в «Зените».