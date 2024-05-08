Фернандес больше не сыграет за «Зенит» в этом сезоне, его будущее в команде под вопросом

Защитник «Зенита» Марио Фернандес не сыграет в нынешнем сезоне из-за полученного ранее повреждения. По данным Metaratings.ru, решение по будущему 33-летнего футболиста в петербургском клубе пока не принято.
Этот вопрос обсудят по окончании сезона, есть вероятность, что футболист останется в «Зените».
- Марио Фернандес выступает за «Зенит» с лета 2023 года.
- На счету игрока 18 матчей за петербургскую команду во всех турнирах без результативных действий.
- Фернандес в последний раз выходил на поле 13 марта.