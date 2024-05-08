РПЛ определила лучшего игрока апреля

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ за апрель.

Кроме него в число номинантов входили Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»).

Тюкавин завоевал награду благодаря победам в двух голосованиях – среди экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (почти 38 процентов голосов). Все комментаторы «МАТЧ ПРЕМЬЕР» проголосовали за Данилу Козлова.

Тюкавин – первый игрок, который признавался лучшим по итогам месяца дважды в одном сезоне, нападающий «Динамо» заработал предыдущую награду за ноябрь и декабрь, причeм также победил в голосованиях легенд РПЛ и болельщиков.