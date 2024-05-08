Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    РПЛ определила лучшего игрока апреля

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ за апрель.

    Кроме него в число номинантов входили Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»).

    Тюкавин завоевал награду благодаря победам в двух голосованиях – среди экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (почти 38 процентов голосов). Все комментаторы «МАТЧ ПРЕМЬЕР» проголосовали за Данилу Козлова.

    Тюкавин – первый игрок, который признавался лучшим по итогам месяца дважды в одном сезоне, нападающий «Динамо» заработал предыдущую награду за ноябрь и декабрь, причeм также победил в голосованиях легенд РПЛ и болельщиков.

    • Динамовец в пяти турах в апреле отметился 4 голами и 1 голевой передачей.
    • Сейчас он занимает третье место в гонке бомбардиров РПЛ с 13 мячами и является лидером лиги по системе «гол+пас» (13+8).

    Новости по теме
    Канчельскис назвал игрока, который «тащит» «Динамо» в этом сезоне 2
    Смородская ответила, является ли Тюкавин игроком европейского уровня 14
    Мостовой высказался о возможном отъезде Тюкавина в Европу 2
    Источник: официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2024 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1715161352
    ...согласен!...
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1715162479
    По мне ГЛУШЕНКОВ ЛУЧШЕ ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ
    Ответить
    paracetamol
    1715165033
    Лучший - Клавка из Зенита!
    Ответить
    Suvorov71
    1715166480
    Да кто еще, смазные из помойки танцуют, а кого то еще назвать, как бы и не кого
    Ответить
    Алексей З
    1715167560
    Все эти выборы на любителя. Тюка победил благодаря майскому голу в ворота Сочи.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+