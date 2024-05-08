«Зенит» и Миллер пригласили болельщиков «Факела» в Лахта-центр

Футбольный клуб «Зенит» и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пригласили фанатов «Факела» на экскурсию в небоскреб Лахта-центр перед очным матчем команд в следующем сезоне.

Соответствующее письмо с подписями Миллера и председателя совета директоров «Зенита» Елены Илюхиной опубликовал официальный фан-клуб «Факела» в своeм телеграм-канале.

«Благодарим футбольный клуб «Зенит» за приглашение и с радостью его принимаем. В следующем сезоне обязательно постараемся вновь посетить ваш прекрасный город для экскурсии в Лахта-центр и очной встречи в рамках российской Премьер-лиги», – написали представители фан-клуба «Факела».