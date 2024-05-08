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    • «Зенит» и Миллер пригласили болельщиков «Факела» в Лахта-центр

    «Зенит» и Миллер пригласили болельщиков «Факела» в Лахта-центр

    Футбольный клуб «Зенит» и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пригласили фанатов «Факела» на экскурсию в небоскреб Лахта-центр перед очным матчем команд в следующем сезоне.

    Соответствующее письмо с подписями Миллера и председателя совета директоров «Зенита» Елены Илюхиной опубликовал официальный фан-клуб «Факела» в своeм телеграм-канале.

    «Благодарим футбольный клуб «Зенит» за приглашение и с радостью его принимаем. В следующем сезоне обязательно постараемся вновь посетить ваш прекрасный город для экскурсии в Лахта-центр и очной встречи в рамках российской Премьер-лиги», – написали представители фан-клуба «Факела».

    • В матче 27-го тура РПЛ команды сыграли винчью 1:1 в Воронеже.
    • Болельщики кричали с трибун: «Зенит» – позор российского футбола».

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    Источник: телеграм-канал «Фан-клуб ФК «Факел»»

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    08.05.2024 14:32
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    Комментарии (48)
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    GreyDM
    1715168908
    Это замануха такая! На следующий день во всех новостях: "В результате необъяснимого несчастного случая ,с высоты 400 метров, из окон Лахта-центра высыпалось несколько уроженцев города Воронеж...
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    acor94
    1715170002
    Желаю факелу вылета из лиги, чтоб они больше никогда не встречались с позорным клубом РПЛ. Пусть играют с достойными в фнл!)
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    Цугундeр
    1715170927
    Лифт работает только наверх . Стоимость спуска является платной услугой . Ну , или бесплатной (согласно последнему волеизъявлению заказчика ) .
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    NewLife
    1715171127
    Еще в Рио де Жанейро есть высоченная статуя Христа, на которую можно подняться и спрыгнуть на дельтаплане. Думаю, Сантос, как капитан, обязан теперь продолжить тему своего начальства и пригласить Факел подняться на статую в Рио))
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1715173082
    Экскурсию по небоскрёбу для ультры Факела проведут бразильцы, она завершится виртуальным кинопутешествием на пляжи Копакабаны...
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    ESC-Russia-google
    1715173424
    Жалкое зрелище! А что же болельщиков фарм клубов (Волгарь, Сочи, Пари НН и Урал) не зовете на Лахту?
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    Спартач80
    1715174832
    Высшее руководство Зенита, в лице Миллера, наконец-то увидело, что Зенит не является "любимой командой россиян", а его ненавидят всюду, кроме питерской помойки. Теперь будут думать, как же прикрыть сей конфуз=)))))))))) Позор Зениту и его педикулёзным болельщикам=))))))))))))
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    Spartak_forv@
    1715174995
    Они теперь после каждой гостевой игры будут такие приглашения делать)
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    Алексей З
    1715181730
    Значит Миллера Газпром на трансфер не выставляет, жаль, в Китай или Монголию неплохой вариант.
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    Павелий
    1715183798
    Решили купить. Я живу в Питере и сейчас по телеграм каналам идёт код на скидку 80% на матч с Зенита с ЦСКА. Ведь просто так на футбол в исполнении бразильских лентяеев под руководством Серёжи-физрука никто не хочет идти.
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