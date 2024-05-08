37-летний Беленов раскрыл секрет футбольного долголетия

Вратарь «Факела» Александр Беленов ответил, как ему удается в 37 лет выдерживать уровень РПЛ.

«В чем секрет? Я еще и не старый. Если брать полевых игроков, то, конечно, им нужно много бегать, много силовых тренировок. У меня чуть другая задача. Никакого секрета нет – я просто люблю футбол. Без футбола никак, даже в отпуске», – сказал Беленов.