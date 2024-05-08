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    37-летний Беленов раскрыл секрет футбольного долголетия

    Вратарь «Факела» Александр Беленов ответил, как ему удается в 37 лет выдерживать уровень РПЛ.

    «В чем секрет? Я еще и не старый. Если брать полевых игроков, то, конечно, им нужно много бегать, много силовых тренировок. У меня чуть другая задача. Никакого секрета нет – я просто люблю футбол. Без футбола никак, даже в отпуске», – сказал Беленов.

    • Игрок выступает на профессиональном уровне с 2004 года.
    • Он воспитанник белгородского футбола.
    • Больше всего матчей в карьере у Беленова за «Уфу» (2017-2022 годы).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.05.2024 17:17
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1715180297
    ...молодчага! И ответ в тему...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715189401
    При желании может лет до 40-ка поиграть в рпл. Саня Беленов, удачи тебе!
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