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    • Семак определил алгоритм действий в связи с результатами «Зенита»

    Семак определил алгоритм действий в связи с результатами «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал алгоритм действий в связи с серией из 4 матчей подряд без побед.

    – Сергей Богданович, четыре матча без побед, всего два забитых мяча. Уверен, что вы анализируете ситуацию. Если можно, раскройте секрет, выработан ли какой-то алгоритм на оставшиеся три матча чемпионата и Кубок с ЦСКА – будут ли внесены какие-то коррективы в тренировочный процесс?

    Может быть, в состав, поскольку очень неплохо вышел Васильев в Воронеже. Планируете ли вы давать время игрокам, которые получают мало игровой практики, чтобы добавить «Зениту» тех необходимых эмоций, которые нужны на финише сезона?

    – Чемпионат – это чемпионат, а Кубок – это Кубок, где у нас была большая ротация. Но если брать встречи, где мы действуем против команд, которые глубоко обороняются, то у нас сейчас хуже стала получаться атакующая игра. Что касается результатов, то все матчи непохожи друг на друга. Где-то действительно нам не хватает в атакующих действиях, где-то не хватает реализации, как в последних матчах. Алгоритм один – продолжать работу.

    По поводу изменений посмотрим, нам нужно проанализировать состояние игроков, понять, кто в каком состоянии находится. Сейчас у нас календарь немного проще, есть возможность чуть-чуть выдохнуть, чуть-чуть поработать на тренировках. С тем графиком, который был, какие-то тренировочные занятия менять было очень сложно ввиду отсутствия времени для тренировок. Тех игроков, которые меньше игровой практики получают, мы должны видеть на, чтобы понять, кто из них заслуживает и готов выйти и помочь команде в оставшихся матчах.

    Работа интересная, все самое интересное еще впереди. Будем работать и надеяться, что плоды нашей работы принесут положительный результат.

    – Сергей Богданович, понятно, что принципиально улучшить что-то в оставшееся время за такой короткий срок сложно, но, может быть, есть в команде игроки, которые прямо здесь и сейчас способны сделать разницу? Как, например, Педро в матче со «Спартаком» или Ерохин, который принес ничью в игре с ЦСКА?

    – Все ребята стараются приносить пользу команде. Вы правы абсолютно: в каких-то матчах Артур, в каких-то Педро, а в каких-то – другие игроки, как Саша Ерохин, помогают команде. Конечно, нам хочется, чтобы наши нападающие забивали больше. У нас много завязано на результативности Вани Сергеева и Матео Кассьерры. Когда они играют и забивают, мы создаем и забиваем гораздо больше. Что касается других игроков, все готовы. Мы верим, каждый из них готов принести пользу команде, что они и делают.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 очком после 27 матчей. «Краснодар» и «Динамо» уступают петербуржцам 1 очко.
    • В 28-м туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с ЦСКА 11 мая. 15 мая те же соперники встретятся в ответном матче фианал Пути РПЛ Кубка России.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    08.05.2024 13:31
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    Комментарии (29)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Каратель
    1715165364
    Семак определил алгоритм действий в связи с результатами «Зенита»- "не захожу в раздевалку,и не мешаю латиночкам"
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    СпорЦмен
    1715165754
    Конечно Сергей культурный человек, с этим никто не поспорит, но тренир нам нужен другой.
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    Suvorov71
    1715165870
    Чудит самый сильный тренер, слова то какие знает, это что то из латинос, ну а что,накупили смазных а они по русски только на член посылают ( это я про Клаву или Дашу ну голубые), а все скоро будут россиянами, как таджики
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    Алексей З
    1715166003
    У меня сложилось впечатление , что этот диалог придумала и растиражировала пресс-служба клуба. "Саша,Ваня,Алгоритм..." - бред сумасшедших , а не живых людей . Результата нет , что-то надо сказать , вот и сочинили , бмже-пипл всё схавает.
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    Цугундeр
    1715166412
    "Работа интересная, все самое интересное еще впереди." Ух , ё ..! А можно без интересного ? Что-нибудь тривиальненькое .серенькое ... на девять очков . ?)
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    BarStep
    1715167694
    «… все матчи непохожи друг на друга» Ошибочка СБ закралась, можно даже сказать пи*дешь чистой воды! Ну как же не похожи?! Как под копирку - невразумительное катание мячика слево направо и паника в концовках .. Всё! И да, «продолжать работать» - это просто работать (пусть и с продолжением :)), а алгоритм действий - это другое мил чел! Значит нет у тебя никакого плана мистер-твиттер :), так, по инерции, куда вывезет.. Разочаровал
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    Spirit_78
    1715168881
    Бороться и не сдаваться. Череда штанг, перекладин и чудо-сейвов вратарей соперника когда-нибудь завершится. Главное - продолжать создавать моменты и не позволять забивать в свои ворота всякую чушь после дурацких отскоков и попаданий мяча в плечо.
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    Мордаванин
    1715172880
    Алгоритмы самба ди жанейро наели мозоль уже. на каждомм караоке вдоль штрафной площади Не дальше
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    raritet
    1715173624
    Первое.Отсутствие в команде хотя бы одного игрока с ударом. О Халке не мечтаем. Но хотя бы хоть что то. Второе. Отсутствие скоростного бегунка. Без такого в контратаку не убежишь. Третье. И пожалуй , самое важное, нужно доверять российским игрокам, разбавлять САМБУ. Это видно давно уже , лично я увидел это еще 2 года назад- бразилиада потеряла мотивацию: сначала Клава, потом Вендел и потом вся камарилья. Ну не может быть такого что в огромной стране нет игроков с хорошим ударом, скоростных и желающих забивать , а не катать вату. Вот и весь алгоритм.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715174481
    Серёжа почему ты ставишь Клаудиньо и Вендела чуть не в защиту. Б ля, они должны играть либо под напами, либо сами на острие атаки. А они от своих ворот тащат мяч через всё поле. И почему стало мало ударов из любых позиций по воротам соперника? Гыгыгы
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