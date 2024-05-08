Семак определил алгоритм действий в связи с результатами «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал алгоритм действий в связи с серией из 4 матчей подряд без побед.

– Сергей Богданович, четыре матча без побед, всего два забитых мяча. Уверен, что вы анализируете ситуацию. Если можно, раскройте секрет, выработан ли какой-то алгоритм на оставшиеся три матча чемпионата и Кубок с ЦСКА – будут ли внесены какие-то коррективы в тренировочный процесс?

Может быть, в состав, поскольку очень неплохо вышел Васильев в Воронеже. Планируете ли вы давать время игрокам, которые получают мало игровой практики, чтобы добавить «Зениту» тех необходимых эмоций, которые нужны на финише сезона?

– Чемпионат – это чемпионат, а Кубок – это Кубок, где у нас была большая ротация. Но если брать встречи, где мы действуем против команд, которые глубоко обороняются, то у нас сейчас хуже стала получаться атакующая игра. Что касается результатов, то все матчи непохожи друг на друга. Где-то действительно нам не хватает в атакующих действиях, где-то не хватает реализации, как в последних матчах. Алгоритм один – продолжать работу.

По поводу изменений посмотрим, нам нужно проанализировать состояние игроков, понять, кто в каком состоянии находится. Сейчас у нас календарь немного проще, есть возможность чуть-чуть выдохнуть, чуть-чуть поработать на тренировках. С тем графиком, который был, какие-то тренировочные занятия менять было очень сложно ввиду отсутствия времени для тренировок. Тех игроков, которые меньше игровой практики получают, мы должны видеть на, чтобы понять, кто из них заслуживает и готов выйти и помочь команде в оставшихся матчах.

Работа интересная, все самое интересное еще впереди. Будем работать и надеяться, что плоды нашей работы принесут положительный результат.

– Сергей Богданович, понятно, что принципиально улучшить что-то в оставшееся время за такой короткий срок сложно, но, может быть, есть в команде игроки, которые прямо здесь и сейчас способны сделать разницу? Как, например, Педро в матче со «Спартаком» или Ерохин, который принес ничью в игре с ЦСКА?

– Все ребята стараются приносить пользу команде. Вы правы абсолютно: в каких-то матчах Артур, в каких-то Педро, а в каких-то – другие игроки, как Саша Ерохин, помогают команде. Конечно, нам хочется, чтобы наши нападающие забивали больше. У нас много завязано на результативности Вани Сергеева и Матео Кассьерры. Когда они играют и забивают, мы создаем и забиваем гораздо больше. Что касается других игроков, все готовы. Мы верим, каждый из них готов принести пользу команде, что они и делают.