Известно наказание для Игнашевича за слова о позорном судействе

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич по решению КДК РФС дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 200 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес арбитров.

В понедельник калининградцы на выезде уступили «Уралу» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. После матча Игнашевич назвал работу арбитров «позором для лиги».

«Речь идет о публичном оскорблении людей, которые выполняют свою рабочую функцию. Позорное судейство – это указание на то, что такие действия аморальные.

Если вы помните, мы за такое наказывали [Дмитрия] Баринова. Это действие является оскорблением в адрес арбитра, официального лица матча. Игнашевич лично принял участие [в заседании], по связи. Он сразу извинился за свои слова, сказал, что накал матча был высок.

Более того, мы получили письменное извинение в адрес КДК. Два матча условно, штраф 200 тысяч рублей и испытательный срок – шесть месяцев. Мы учли его извинения и то, что он не рецидивист», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.