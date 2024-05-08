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    • Известно наказание для Игнашевича за слова о позорном судействе

    Известно наказание для Игнашевича за слова о позорном судействе

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич по решению КДК РФС дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 200 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес арбитров.

    В понедельник калининградцы на выезде уступили «Уралу» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым. После матча Игнашевич назвал работу арбитров «позором для лиги».

    «Речь идет о публичном оскорблении людей, которые выполняют свою рабочую функцию. Позорное судейство – это указание на то, что такие действия аморальные.

    Если вы помните, мы за такое наказывали [Дмитрия] Баринова. Это действие является оскорблением в адрес арбитра, официального лица матча. Игнашевич лично принял участие [в заседании], по связи. Он сразу извинился за свои слова, сказал, что накал матча был высок.

    Более того, мы получили письменное извинение в адрес КДК. Два матча условно, штраф 200 тысяч рублей и испытательный срок – шесть месяцев. Мы учли его извинения и то, что он не рецидивист», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    • «Балтика» занимает 15-е место в РПЛ с 26 очками после 27 матчей. Команда отстает на 2 очка от зоны стыковых матчей.
    • Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был дисквалифицирован на 1 игру и получил ещe 1 матч дисквалификации условно после игры 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3), когда назвал судей «позором для всего футбола».

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    Источник: «РИА Новости»

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    08.05.2024 15:47
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    Комментарии (9)
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    Benifacto
    1715173192
    а давно ли у нас ссылали судей в низшие лиги и штрафовали??за откровенные косяки!
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    ...уефан
    1715174664
    ...за кадык КДК!...
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    Krics
    1715176429
    В чем разница в словах А.Тихонова и С.Игнашевича? А наказание разное,судьи косячат,но говорить об этом нельзя,для чего КДК ,это сборище синекуров,которые только накладывают штрафы,какая польза от этого органа для футбола?ихмо.
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    andr45
    1715177991
    На ворах шапки горят) Что ни тур, то скандал. Эти решалы ничего не видят кроме желто-серых тонов и синих полос) И ничего не слышат кроме шелеста купюр опписанных выше тонов)
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    Алексей З
    1715181971
    200 тыс. за "позор"? Да вы волки позорные !!!
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    АЛЕКС 58
    1715183638
    Вас су и расстреливать пора! И КДК и весь судейский корпус!
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    alefreddy
    1715186364
    правда глаза режет
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