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    • Семак рассказал о практике посещения раздевалки «Зенита» Миллером и Медведевым

    Семак рассказал о практике посещения раздевалки «Зенита» Миллером и Медведевым

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каких случаях председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель правления клуба Александр Медведев приходят в раздевалку команды.

    – Бывает ли такая практика, что в раздевалку «Зенита» заходят руководители – Александр Медведев, Алексей Миллер? Может быть, это было после неудачных матчей? Они спрашивают ваше разрешение, чтобы они могли посетить в раздевалку, поговорить? Не все тренеры любят, когда такие вещи происходят без их санкций.

    – Это руководители, они заходят в раздевалку после игры. Они вправе, естественно, говорить то, что считают нужным, потому что они являются руководителями. У нас есть команда и главный тренер, которые делают свои выводы. Если руководство считает нужным, оно может заходить после игры или в любое другое время, чтобы поговорить с командой.

    • ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».
    • Клуб лидирует в текущем чемпионате России с 51 очком после 27 матчей. Команда опережает на одно очко «Краснодар» и «Динамо».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    08.05.2024 15:22
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    Комментарии (19)
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    Мордаванин
    1715172454
    Первый барак строиться ?
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    шахта Заполярная
    1715174189
    Будут они еще семака спрашивать.
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    alex1951
    1715177203
    А матом рухаються ? Ежель -нет....то это не руководители........ Они вам сумасшедшие баблищще отваливают, а вы с Факелом позорище устроили! Все! Вам Ж.............ку-ку ......Бразильянцев на родину....Семака в ,,Сочи,,........остальных в ,,Сахалин,, ))))
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    NewLife
    1715177287
    Поскольку после матча на входе в раздевалку вывешивают транспарант: "добро пожаловать к нам в фавелы".
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    АЛЕКС 58
    1715181731
    Серожа ещё тот подкаблучник! Все им вертят как хотят,семья многодетная,папа Мюллер,бразильская диаспора. Дайте Сероже помучиться до 2030 года!
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    МАН. Ю
    1715242887
    Это же бмжи, туда все кому не лень лезут.)))
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