Семак рассказал о практике посещения раздевалки «Зенита» Миллером и Медведевым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каких случаях председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель правления клуба Александр Медведев приходят в раздевалку команды.

– Бывает ли такая практика, что в раздевалку «Зенита» заходят руководители – Александр Медведев, Алексей Миллер? Может быть, это было после неудачных матчей? Они спрашивают ваше разрешение, чтобы они могли посетить в раздевалку, поговорить? Не все тренеры любят, когда такие вещи происходят без их санкций.

– Это руководители, они заходят в раздевалку после игры. Они вправе, естественно, говорить то, что считают нужным, потому что они являются руководителями. У нас есть команда и главный тренер, которые делают свои выводы. Если руководство считает нужным, оно может заходить после игры или в любое другое время, чтобы поговорить с командой.