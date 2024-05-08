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    Рианчо: «Дзюба – легенда российского футбола»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил карьеру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Не знаю, в какой сейчас форме Дзюба и с чем связаны его проблемы в «Локомотиве». Наверное, более молодые игроки выигрывают у него конкуренцию – это естественный процесс.

    Как оцениваю его карьеру? Дзюба – легенда российского футбола и ЧМ-2018. Без него Россия вряд ли бы прошла Испанию в 1/8 финала. Карьеру Дзюбы можно назвать успешной», – сказал Рианчо.

    • Во вторник, 7 мая, представитель Артем Дзюбы Леонид Гольдман выступил с критикой в отношении главного тренера красно-зеленых Михаил Галактионова и руководства «Локомотива» из-за их отношения к форварду.
    • В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
    • Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.05.2024 17:02
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    Комментарии (12)
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    Krics
    1715177389
    Если Дзюба -легенда российского футбола,то где Наш футбол находится, лучше помолчать,ихмо.
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    Алексей З
    1715180349
    Не пойму, поступила команда гнобить Дзюбу ? Что дое..лись, Локо что-ли заплатил ? Лучший бомбардир российского футбола, это у него не отнять !!!
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    Каратель
    1715181168
    Рукаку такая же легенда как и рианчо супертренер
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    Fialet
    1715186569
    Цзюба это позор не только российского футбола, но и России вообще.
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    Клим Чугункип
    1715188224
    Если Дзюба -легенда российского футбола, то российский футбол в анусе.)))
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