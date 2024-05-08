Рианчо: «Дзюба – легенда российского футбола»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил карьеру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Не знаю, в какой сейчас форме Дзюба и с чем связаны его проблемы в «Локомотиве». Наверное, более молодые игроки выигрывают у него конкуренцию – это естественный процесс.
Как оцениваю его карьеру? Дзюба – легенда российского футбола и ЧМ-2018. Без него Россия вряд ли бы прошла Испанию в 1/8 финала. Карьеру Дзюбы можно назвать успешной», – сказал Рианчо.
- Во вторник, 7 мая, представитель Артем Дзюбы Леонид Гольдман выступил с критикой в отношении главного тренера красно-зеленых Михаил Галактионова и руководства «Локомотива» из-за их отношения к форварду.
- В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
- Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года.