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    Семак поделился ожиданиями от двух подряд матчей с ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА и встрече в Кубке России. По его словам, он не ждет от соперников больших изменений.

    – Сергей Богданович, так получалось, что при подготовке к последним матчам у соперников менялся тренер. Вы сами говорили о том, что иногда непонятно, чего ждать и как готовиться. В данном случае, как вы думаете, сделает ли ЦСКА ставку на Кубок и будет ротация мощная в матче чемпионата или нет? Сложно ли в этом плане готовиться к ЦСКА, предугадать их состав?

    Что касается приоритетов ЦСКА, то их сложно сейчас понять. Но я думаю, что больших изменений ожидать не стоит. Почему? Потому что график сейчас немножко проще стал. Сейчас, перед подготовкой к домашним матчам в чемпионате и перед Кубком, есть время, чтобы подойти, восстановиться и отдохнуть. Не могу быть уверен, но думаю, что Федотов знает состояние своих игроков и решит, насколько им нужна или не нужна ротация. Увидим. А что касается подготовки, то мы прекрасно знаем возможности армейцев, а они прекрасно знают наших игроков. Посмотрим – легких матчей практически не бывает. Будем готовиться к игре и делать все, что в наших силах.

    – Сергей Богданович, вы сами отмечали, что график у команд стал немного проще. Как вам кажется, на данном этапе сезона можно ли полноценно восстановиться? Хотелось бы узнать о физическом состоянии команды. Кто готов играть с ЦСКА?

    – Надеюсь, к ЦСКА все будут готовы, за исключением Марио Фернандеса. Что касается состояния игроков, посмотрим и проанализируем. Мы стараемся. Больших проблем, касающихся функционального состояния в последних матчах, несмотря на плотность, не было. Возможностью ротации или отдыха для наших ведущих игроков, когда такая возможность предоставлялась, мы пользовались. Сейчас календарь немножко легче в плане подготовки – больше дней на подготовку к матчам. Надеюсь, мы сможем отдохнуть и подойти в хорошем состоянии к следующим матчам.

    • Матч РПЛ пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00.
    • 15 мая соперники еще раз сыграют между собой в отвтеном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    08.05.2024 12:56
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    Комментарии (8)
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    Цугундeр
    1715164420
    ))) Брось , Серёга ! 180 минут позора , и ты в Москве. И ,как прежде .. "Эй, Семак , давай , забей !"
    Ответить
    paracetamol
    1715164967
    6 защитников поставь, а то вдруг забьют!
    Ответить
    Каратель
    1715165586
    Сырожа очень надеется что латиночки опять захотят поиграть в ногамяч,он даже обещал им проставиться,сгонял за шаурмой и пивасом в ларек
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    Suvorov71
    1715166270
    Это сейчас ЦДСА не в форме, там тренер с головой не дружит, а вот когда они были на ходу, вы в помойке отсиделись
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    neim
    1715167878
    Как бы не было, но в двух матчах с ЦСКА, Зенит что-нибудь да потеряет. Лучше бы в первенстве ))).
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