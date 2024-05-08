Семак поделился ожиданиями от двух подряд матчей с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА и встрече в Кубке России. По его словам, он не ждет от соперников больших изменений.

– Сергей Богданович, так получалось, что при подготовке к последним матчам у соперников менялся тренер. Вы сами говорили о том, что иногда непонятно, чего ждать и как готовиться. В данном случае, как вы думаете, сделает ли ЦСКА ставку на Кубок и будет ротация мощная в матче чемпионата или нет? Сложно ли в этом плане готовиться к ЦСКА, предугадать их состав?

– Что касается приоритетов ЦСКА, то их сложно сейчас понять. Но я думаю, что больших изменений ожидать не стоит. Почему? Потому что график сейчас немножко проще стал. Сейчас, перед подготовкой к домашним матчам в чемпионате и перед Кубком, есть время, чтобы подойти, восстановиться и отдохнуть. Не могу быть уверен, но думаю, что Федотов знает состояние своих игроков и решит, насколько им нужна или не нужна ротация. Увидим. А что касается подготовки, то мы прекрасно знаем возможности армейцев, а они прекрасно знают наших игроков. Посмотрим – легких матчей практически не бывает. Будем готовиться к игре и делать все, что в наших силах.

– Сергей Богданович, вы сами отмечали, что график у команд стал немного проще. Как вам кажется, на данном этапе сезона можно ли полноценно восстановиться? Хотелось бы узнать о физическом состоянии команды. Кто готов играть с ЦСКА?

– Надеюсь, к ЦСКА все будут готовы, за исключением Марио Фернандеса. Что касается состояния игроков, посмотрим и проанализируем. Мы стараемся. Больших проблем, касающихся функционального состояния в последних матчах, несмотря на плотность, не было. Возможностью ротации или отдыха для наших ведущих игроков, когда такая возможность предоставлялась, мы пользовались. Сейчас календарь немножко легче в плане подготовки – больше дней на подготовку к матчам. Надеюсь, мы сможем отдохнуть и подойти в хорошем состоянии к следующим матчам.

Матч РПЛ пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00.

15 мая соперники еще раз сыграют между собой в отвтеном матче финала Пути РПЛ Кубка России.