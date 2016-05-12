Мини-футбол. «Динамо» «Тюмень» и «Сибиряк» вышли в полуфинал

В чемпионате России определились уже три из четырех представителей полуфинала. Борьбу за трофей продолжат подмосковное «Динамо», новосибирский «Сибиряк» и «Тюмень», которые легко расправились со своими соперниками по первому раунду плей-офф.

А вот в противостоянии «Дины» и «Газпрома» нас ожидает четвертая встреча. Пока в серии до трех побед впереди югорчане – 2:1

Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфинал

Сибиряк (Новосибирск) – КПРФ (Москва) – 5:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Лео Сантана, 2. 1:1 – Котляров, 17. 2:1 – Иванов, 20. 3:1 – Кудзиев, 32. 4:1 – Сими Сайотти, 42. 4:2 – Део, 44. 5:2 – Лео Сантана, 46. 5:3 – Канивец, 49.

Счет в серии – 3:0

Синара (Екатеринбург) – Тюмень – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Батырев, 20. 0:2 – Милованов, 25. 1:2 – Мохов, 34. 1:3 – Абрамович, 42. 1:4 – Антошкин, 47. 1:5 – Антошкин, 50.

Счет в серии – 0:3

Дина (Москва) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Эскердинья, 7. 1:1 – Карлиньос, 25 (в свои ворота). 1:2 – Афанасьев, 36. 1:3 – Чишкала, 39. 1:4 – Чишкала, 47. 2:4 – Эскердинья, 50.

Счет в серии – 1:2

Новая генерация (Сыктывкар) – Динамо (Московская область) – 4:8 (4:5)

Голы: 0:1 – Фернандиньо, 2. 1:1 – Талес, 3. 1:2 – Сергеев, 15. 2:2 – Соколов, 15. 2:3 – Нандо, 40. 3:3 – Семуков, 21. 3:4 – Сергеев, 22. 4:4 – Кейруш, 23. 4:5 – Фукин, 25. 4:6 – Ромуло, 34. 4:7 – Нандо, 40. 4:8 – Фернандиньо, 49.

Счет в серии – 0:3