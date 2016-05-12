Будущее Мхитаряна прояснится в течение 10 дней

В ближайшие несколько дней прояснится будущее полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна.

«Пока еще ничего не решено. Однако будущее Мхитаряна в «Боруссии» станет известно максимум в течение 10 дней», – сообщил агент футболиста сборной Армении Мино Райола.

Напомним, что действующий контракт Мхитаряна рассчитан до середины 2017 года. Руководство «Боруссии» готово продлить соглашение, но Райола настаивает на включение в него пункта о компенсации за игрока, которая позволит ему покинуть «Боруссию», если найдутся клубы, готовые заплатить за него такие деньги.