«Реал» решил продать Хамеса

Руководство «Реала» приняло решение продать полузащитника команды Хамеса Родригеса. В ближайшее время президент клуба Флорентино Перес лично сообщит агенту игрока Хорхе Мендесу о своих намерениях, сообщает El Confidencial.

В 2014 году «Реал» заплатил «Монако» за переход Хамеса 80 миллионов евро. Сейчас полузащитником интересуются «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ювентус», которые пока не готовы расстаться с такой суммой. Так, туринцы предлагают за колумбийца около 50 миллионов.

Отметим, в этом сезоне Хамес провел 31 матч за «Реал» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.