Агент: «Контракт Селезнева и «Кубани» практически разорван»

Контракт между украинским нападающим Евгением Селезневым и «Кубанью» практически расторгнут. Об этом заявил агент игрока Вадим Шаблий. По его словам, после разрыва соглашения краснодарский клуб остался должен денег игроку.

Напомним, ранее Селезнев покинул расположение клуба и улетел на Украину. После появилась информация о том, что игрок нарушал спортивный режим во время выступлений за «Кубань». По другим сведениям конфликт произошел после того, как один из руководителей клуба обвинил форварда в сдаче матча против «Мордовии».