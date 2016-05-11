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    Монтелла – главный претендент на пост тренера сборной Италии

    Главный тренер «Сампдории» Винченцо Монтелла является главным претендентом на то, чтобы возглавить сборную Италии после ухода Антонио Конте. Его кандидатура устраивает президента Федерации футбола Италии Карло Тавеккио.

    Главе итальянского футбола нравится атакующий стиль команд, с которыми работал Монтелла. Кроме того, Тавеккио намерен следовать курсу, при котором национальную команду возглавляют молодые специалисты. Не смущает его даже тот факт, что «Сампдория» в этом сезоне финиширует рядом с зоной вылета из Серии А.

    Сам Монтелла готов возглавить команду. В том случае, если назначение состоится, техническим директором команды станет Марчелло Липпи.

    Источник: Goal.com

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    11.05.2016 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      CR7 Hala Madrid 11 мая 2016, 14:50

      Карло Анчелотти!!!

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