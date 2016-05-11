Непомнящий: «К ЧМ-2018 нам надо вырастить своего Вернблума»

Известный специалист Валерий Непомнящий уверен, что в сборной России не хватает такого опорника, как Понтус Вернблум из ЦСКА. Также наставник рассказал о том, каким игрокам следует доверить место в основе национальной команды на Евро-2016.

«Думаю, в атаке должны играть и Дзюба, и Смолов. И даже Кокорин. Но все зависит от соперника. Мне кажется, Слуцкий выберет разные модели построения игры в атаке. Артем, кстати, может действовать и на фланге. В «Томи» на острие я ставил Корниленко, а Дзюба располагался слева и был весьма эффективен, когда принимал мяч вполоборота. Правда, сложно сравнивать «Томь» и сборную России. Сейчас Дзюба хорош непосредственно перед воротами, получая пасы с флангов. Так что вопрос дискуссионный.

Что бы ни говорили, сильнее Березуцких и Игнашевича я среди отечественных защитников что-то не вижу. Был на сборах с ЦСКА и поражался, что эти люди работали больше всех. Они буквально пронизаны профессионализмом. Их недостаток известен — нехватка скорости. Поэтому нужно, чтобы перед ними располагался такой игрок, как Вернблум. Подобный футболист, умеющий правильно действовать в центральной зоне, нужен и в сборной. Мне кажется, у нас будет дисбаланс между игрой в атаке и действиями в обороне. Поясню. Мы играем в этом плане медленнее сборных, претендующих на что-то большое. Скорость впереди за счет Кокорина и Шатова у нас есть. А вот в защите, при переходе в нападение, возникают проблемы. Можно сказать, к ЧМ-2018 нам надо вырастить своего Вернблума.

Если говорить о Гилерме, то точно так же, как Лодыгина, не считаю его вторым вратарем и конкурентом Акинфееву. В принципе вратари — особая категория, и в своих командах я всегда доверялся мнению их тренера. Но на чемпионате Европы будет важно, как голкипер руководит командными построениями. При сегодняшнем составе очевидно, что за спиной у «армейцев» Игнашевича и Березуцких должен быть Акинфеев», — сказал Непомнящий.