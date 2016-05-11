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    Зырянов: «Я был бы не против поиграть в Премьер-лиге»

    Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов оценил вероятность возобновления карьеры в РФПЛ.

    — Сегодня после матча опять был разговор о том, что Зырянов вполне мог бы вернуться в Премьер-лигу.

    — Я был бы не против поиграть в Премьер-лиге, но от меня это нисколько не зависит. Не думаю, что кто-то всерьез будет рассматривать футболиста Зырянова, которому идет тридцать девятый год.

    Да и мне тоже неохота сидеть на лавке. Тем более в «Зените-2» мне комфортно — ребята здесь уже практически родные, и тренерский штаб — родной.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.05.2016 08:14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +407

      18JG 15 мая 2016, 12:42

      А что, в Тулу или в Оренбург на сезон-полтора можно было бы. Футболист с таким опытом не помешает новичку РПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 мая 2016, 17:29

      Во многих клубах РФПЛ на сегодняшний день он погоды точно не испортит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 11 мая 2016, 13:35

      Сиди дома, пень старый.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 11 мая 2016, 11:47

      в чём же дело

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 11 мая 2016, 11:44

      Костя отправляйся в Кайрат к Андрюшке и играй там себе на здоровье

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 11 мая 2016, 11:37

      Почему нет...?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      reg57 11 мая 2016, 11:25

      да еще фору многим молодым даст в свои 39

      1
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      Рейтинг: +16

      byniki 11 мая 2016, 11:17

      с зенитом2 точно не выйдут
      если ток арсенал какой нибудь купит

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 мая 2016, 10:29

      он не уточнил, может в английской премьер-лиге хочет играть?)

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 мая 2016, 09:36

      У Зенита-2 нет сверхзадач: вылетят, так вылетят. Не вылетят - просто хорошо.

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