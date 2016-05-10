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Хохлов готов возглавить «Динамо»

10 мая 2016, 18:43
5

Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что не отказался бы возглавить столичный клуб. Напомним, сегодня в отставку был отправлен Андрей Кобелев, а исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявший молодежную команду клуба.

– Проходила информация, что летом вы можете возглавить «Динамо».

– На меня никто из клуба не выходил с таким предложением и ничего сказать по этому поводу я не могу.

– Вам было бы интересно поработать с «Динамо"?

– Естественно, да. Но поскольку предложений не поступало, обсуждать нечего.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Кобелев Андрей Хохлов Дмитрий
Комментарии (5)
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никита голоян
1462896093
Кубани тебе не хватило ,чтобы понять ,что ты никакой тренер)))
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Наварх
1462897849
Хохлов, ты приколист, по тебе фнл плачет и то зря. Динамо и так плохо, решил Хохлов по миру пустить окончательно...
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Garrincha58
1462900251
нет у нас тренеров как молодых так и уже опытных одни тренеришки
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Spartak Moscow Official
1462903402
А представьте, что Динамо возглавит... Карпин. :D
Ответить
Тяп-Ляп.
1462910414
Каких таких хохлов???
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