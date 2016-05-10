Хохлов готов возглавить «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что не отказался бы возглавить столичный клуб. Напомним, сегодня в отставку был отправлен Андрей Кобелев, а исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявший молодежную команду клуба.

– Проходила информация, что летом вы можете возглавить «Динамо».

– На меня никто из клуба не выходил с таким предложением и ничего сказать по этому поводу я не могу.

– Вам было бы интересно поработать с «Динамо"?

– Естественно, да. Но поскольку предложений не поступало, обсуждать нечего.