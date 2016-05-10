Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    18 футболистов «Зенита» отправились в Саранск

    Во вторник «Зенит» вылетели из аэропорта «Пулково» в Саранск. В составе команды на выездной матч отправились 18 футболистов:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Максим Рудаков

    Защитники: Игорь Смольников, Дмитрий Богаев, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Андрей Иванов, Максим Палиенко

    Полузащитники: Хави Гарсия, Маурисио, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Олег Шатов

    Нападающие: Халк, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Павел Долгов

    Матч 28-го тура российской Премьер-лиги «Мордовия» – «Зенит» состоится в среду, 11 мая, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2016 16:03
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 11 мая 2016, 16:52

      Удачи ЗЕНИТУ!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      dima556 11 мая 2016, 12:36

      а что с Жирковым?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 10 мая 2016, 19:40

      Будет нелегко,но Зенит обязан победить !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 мая 2016, 17:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зеня отправился в саранск за просранск

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 мая 2016, 16:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чёб Зэныт прадул

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 10 мая 2016, 16:31

      Парни НУЖНА ПОБЕДА!! Верим В ВАС!! Удачи ЗЕНИТУ!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4833

      neveldomha 10 мая 2016, 16:06

      Что с Гараем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > 10 мая 2016, 22:51

      Мордовия так славно отдалась ЦСКА. Надо повторить!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11