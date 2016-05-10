«Вест Хэм» принимает «Манчестер Юнайтед»

Во вторник в английской Премьер-лиге состоится матч 35-го тура, в котором «Вест Хэм» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Команды являются соседями по турнирной таблице, что обещает сделать игру еще более интересной.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:30.