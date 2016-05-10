Селезнев: «Разорвал ли я контракт с «Кубанью»? Без комментариев»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев не стал опровергать слухи о возможном прекращении сотрудничества с клубом.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист действительно расторг контракт с краснодарцами из-за разногласий с руководством клуба.

«Понимаю, зачем вы звоните. Разорвал ли я контракт с «Кубанью"? Без комментариев. Что я могу сказать? Может, кто-то запустил эту информацию, я не знаю», – заявил украинец.

Евгений Селезнев пополнил ряды «Кубани» зимой 2016 и с тех пор провел за команду девять матчей и забил три гола.