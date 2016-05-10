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    Кирьяков: «Избежит ли «Динамо» вылета? Вера есть»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков оценил шансы бело-голубых сохранить прописку в элите российского футбола.

    «Контролирует ли ситуацию Кобелев? Вопрос вопросов. И лучше его задать самому Кобелеву, чтобы он ответил: готов он в нынешней ситуации объединить команду? Ничего пока не потеряно. От зоны вылета отрыв есть, а в стыках у «Динамо» будет преимущество. Но не явное.

    Избежит ли «Динамо» вылета? Вера есть. Но есть и опасения. Многое покажет ближайший тур. Там у конкурентов «Динамо» непростые матчи, нужно выигрывать и отрываться», —сказал он.

    За три тура до окончания чемпионата России «Динамо» занимает 12-ю строчку и имеет в активе 25 очков. От зоны вылета бело-голубых отделяет пять очков, а от зоны переходных матчей – всего одно очко.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.05.2016 07:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 мая 2016, 13:57

      Кирьяков! В четверг включи телевизор и посмотри как играет Ростов, может
      чему-то научишься.

      0
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      Рейтинг: +10

      Dima Boikov 10 мая 2016, 10:51

      В стыковых ,точно сыграют

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 мая 2016, 10:12

      Вера будет до четверга

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 10 мая 2016, 10:04

      Вера есть всегда

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 мая 2016, 08:24

      Динамо повезло, что до перерыва набрали много очков, а так бы уже телепались в конце.

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