Раньери: «Да, «Лестер» – темная лошадка Лиги чемпионов»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери не боится клейма темной лошадки для своей команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Уверен, что многие команды захотят получить себе в соперники «Лестер», так как это будет премьерный выход в еврокубки для нас. Нас будут считать темной лошадкой. Да, «Лестер» – темная лошадка, но мы не будем менее опасны от этого. Темные лошадки могут доставить неприятности любому сопернику.

Надеюсь, нам удастся найти хороших игроков и добавить разнообразия в игру, поскольку в следующем сезоне предстоит вести борьбу сразу на четырех фронтах. Важно, чтобы у нас была возможность производить хорошие замены и давать отдых игрокам. Буду требовать от футболистов того же настроя, той же концентрации. Мы знаем, что можем побеждать и проигрывать, но я счастлив, когда вижу у своих игроков предельную самоотдачу», – заявил Раньери.