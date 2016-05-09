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    Коноплянка: «Скучал по беременной жене, поэтому согласился на переход в «Севилью»

    Нападающий «Севильи» Евгений Коноплянка раскрыл подробности своего перехода в стан испанский команды.

    «Ждал в Мадриде, что скажет «Атлетико». Вроде бы хотели, хотели... В итоге я не смог ждать так долго, потому что жена была беременна. Я скучал, переживал. Ей было тяжело. Хотел побыстрее решить вопрос с командой и вернуться домой.

    Тут мне сообщает агент, что «Севилья» не против тебя получить. Я долго не думал. Встретился с президентом на следующий день», – сказал Коноплянка в эфире программы «Профутбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 10:29
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