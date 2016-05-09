Пеллегрини: «Компани выбыл на очень долгий срок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини сообщил, что есть риск начать следующий сезон без травмированного Венсана Компани.

«Я не буду говорить о будущем в клубе, так как это больше не моя задача. Но Компани перенес операцию. Не знаю, сколько точно месяцев он пропустит, но могу сказать точно, что он выбыл на очень долгий срок», – приводит слова Пеллегрини BBC.

Напомним, что 30-летний бельгиец получил травму икроножной мышцы в матче 1/8 финала турнира против «Динамо» Киев. По этой причине он пропустил около месяца. Очередную травму бедра он получил во втором полуфинальном поединке Лиги чемпионов против «Реала».