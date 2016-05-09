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    Песьяков: «Спартаку» кровь из носу нужно попасть в еврокубки»

    Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков после игры 27-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:0) отметил, что его не волнует турнирное положение бело-голубых, которые могут покинуть Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона. При этом страж ворот подчеркнул, что его команде жизненно необходимо обеспечить себе попадание в еврокубки на сезон-2016/17.

    – Знаете, что можете благодаря победе в дерби отправить «Динамо» в первый дивизион?

    – Мы сконцентрированы на себе. Кровь из носа надо попасть в еврокубки. У нас появился шанс, и мы хотим его использовать.

    – Чувствовалось, что «Динамо» не то, что еще пару лет назад?

    – Наверное, вам со стороны виднее это. Хотя, и турнирная таблица многое показывает – место соперника.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2016 01:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2016, 09:45

      Спортак не будет играть в евро кубках еще лет 30.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 мая 2016, 07:54

      головой об стенку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 мая 2016, 07:14

      Вы это остальным скажите

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