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    Болельщики «Спартака» в матче с «Динамо» вывесили огромные баннеры в память о Бескове

    Болельщики «Спартака» во время матча 27-го тура РФПЛ с «Динамо» вывесили на трибунах огромные баннеры в память о бывшем тренере красно-белых и бело-голубых Константине Бескове. На одной из трибун был растянут баннер со знаменитой фразой специалиста «Со спартаковскими болельщиками нельзя не считаться. Они ведь и «убить» могут».

    Напомним, под руководством заслуженного тренера СССР «Спартак» дважды становился чемпионом Советского Союза, а «Динамо» выигрывало Кубок России. Константин Иванович Бесков умер 6 мая 2006 года в возрасте 85 лет.

    Источник: ТАСС

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    08.05.2016 20:49
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