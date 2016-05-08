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    Дель Боске: «Недисциплинированность Косты – не такая уж проблема, он же не совершал преступлений»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске в преддверии Евро-2016 поделился мнением о поведении нападающего «Челси» Диего Косты.

    «Он не совершал никаких преступлений. Перед Евро-2016 мы будем смотреть, как играет игрок. Если хорошо, то отсутствие дисциплины – это не такая большая проблема. Это правда, что у него имеются некоторые эпизоды с нарушением дисциплины, но он всегда горел желанием играть за сборную Испании и будет играть хорошо. Он получил то, что хотел, поэтому он в долгу перед нами», – сказал Коста.

    Источник: Marca

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    08.05.2016 19:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 8 мая 2016, 20:35

      Думаю что Коста более спокойней стал

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