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    Серия А. «Верона» обыграла «Ювентус», «Наполи» победил «Торино»

    В 37-м туре Серии А «Ювентус» в ранге чемпиона потерпел выездное поражение от «Вероны». На голы Тони и Вивиано туринцы смогли ответить лишь точным выстрелом Дибалы с пенальти уже в компенсированное арбитром время. В другой встрече «Наполи» переиграл «Торино» усилиями Игуаина и Кальехона.

    Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    Верона (Верона) – Ювентус (Турин) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тони (пенальти), 43; 2:0 – Вивиани, 55; 2:1 – Дибала (пенальти), 90+4.

    Удаление: Алекс Сандро, 90+2.

    Торино (Турин) – Наполи (Неаполь) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Игуаин, 12; 0:2 – Кальехон, 20; 1:2 – Перес, 66.

    Удаление: Вивес, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 23:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 9 мая 2016, 06:24

      тони на высоте последний матч провел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 9 мая 2016, 04:58

      Юве сливает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 9 мая 2016, 00:06

      Ювентусу уже ничего не нужно...

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > 1bear 9 мая 2016, 06:29

      Как и вероне

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 > 1bear 9 мая 2016, 08:55

      Вероне тоже нечего уже не поможет

      0
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