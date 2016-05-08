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    Давыдов: «Ненавижу «Реал» и «Атлетико», но в финале Лиги чемпионов победят вторые»

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, на правах аренды выступающий за «Младу Болеслав», поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Атлетико».

    – За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов? «Реал», «Атлетико»?

    – Ненавижу обе эти команды (смеется). Мои любимые клубы, «Ювентус» и «Барселона», до главного матча не добрались. Я, кстати, полечу в Милан на финал вместе с другом. А болеть буду за красивый футбол.

    – Какие прогнозы?

    – Думаю, случится похожая история, что и в матче «Баварии» и «Атлетико» в полуфинале. Ставлю на победу команды Диего Симеоне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2016 18:04
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