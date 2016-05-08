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    Брокки: «После голов от «Фрозиноне» нас критиковали. Теперь будут говорить о победе»

    Главный тренер «Милана» Кристиан Брокки прокомментировал результат матча 37-го тура Серии А против «Болоньи» (1:0).

    «После того, как мы пропустили несколько голов от «Фрозиноне», нас много критиковали. Теперь люди будут говорить о том, что мы победили.

    Играть хорошо – это непросто. Сложно изменить вещи в правильном направлении. Я знал это раньше и знаю сейчас, как и другие.

    Как тренер я должен также обращать внимание на психологическую сторону. В последних матчах я увидел перемены, но я не работал с командой с начала сезона», – сказал Брокки.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    08.05.2016 01:03
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