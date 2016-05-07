Компани: «Я мог бы пожалеть себя, мог бы сдаться, но я не таков»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани прокомментировал то обстоятельство, что травма не позволит ему сыграть на чемпионате Европы.

«Я пропущу Евро. Это очень плохие новости для меня. Так что я мог бы жалеть себя, бояться за свою карьеру, как другие. Я мог бы сдаться. Но я не таков. Я сам определяю свое будущее

Я верю, что мои партнеры по команде справятся и заставят гордиться своим выступлением на Евро. Теперь я официально их самый горячий поклонник, и я буду там, чтобы поддержать их.

Написано на больничной кровати никогда не сдающимся Венсаном Компани», – написал Компани на своей странице в Facebook.