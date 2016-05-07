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    Компани: «Я мог бы пожалеть себя, мог бы сдаться, но я не таков»

    Защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани прокомментировал то обстоятельство, что травма не позволит ему сыграть на чемпионате Европы.

    «Я пропущу Евро. Это очень плохие новости для меня. Так что я мог бы жалеть себя, бояться за свою карьеру, как другие. Я мог бы сдаться. Но я не таков. Я сам определяю свое будущее

    Я верю, что мои партнеры по команде справятся и заставят гордиться своим выступлением на Евро. Теперь я официально их самый горячий поклонник, и я буду там, чтобы поддержать их.

    Написано на больничной кровати никогда не сдающимся Венсаном Компани», – написал Компани на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

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    07.05.2016 22:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 7 мая 2016, 23:20

      Потеря для сборной Бельгии

      0
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      ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > Samov@r 8 мая 2016, 07:09

      Шанс проявить себя для молодежи в сборной Бельгии

      0
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