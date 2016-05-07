Ван Гаал: «Я счастливый тренер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями после победы в матче 37-го тура АПЛ против «Норвича» (1:0).

«Я говорил парням, что мы должны победить, у нас не будет оправданий. Мы выиграли, и эта победа – более чем заслуженная. Мы оказываем давление на своих конкурентов, а я счастливый тренер.

Выездные игры тяжело нам даются, но сегодняшняя победа все изменила. Надеюсь, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» помогут нам», – сказал ван Гаал.