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    Ван Гаал: «Я счастливый тренер»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями после победы в матче 37-го тура АПЛ против «Норвича» (1:0).

    «Я говорил парням, что мы должны победить, у нас не будет оправданий. Мы выиграли, и эта победа – более чем заслуженная. Мы оказываем давление на своих конкурентов, а я счастливый тренер.

    Выездные игры тяжело нам даются, но сегодняшняя победа все изменила. Надеюсь, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» помогут нам», – сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

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    07.05.2016 20:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      C_R_777 8 мая 2016, 07:09

      Да ЛВГ по сравнению с этими типами, что сдесь оставили комментарии, вообще лузер.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 22:18

      туп, но счастлив...

      1
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      Рейтинг: +14

      Rebell69 7 мая 2016, 21:15

      Счастливый тренер?Лол,ЛВГ АУТ!!!

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 7 мая 2016, 21:01

      Он издевается?

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