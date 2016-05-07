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    Валентин Иванов: «Гинеру не стоит так говорит, не стоит вспоминать моего отца в такой плоскости»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов отреагировал на высказывание президента ЦСКА Евгения Гинера.

    «На мой взгляд, как бы нервно ни проходила концовка сезона и как бы нервно ни складывался матч, не стоит так говорить. Если есть претензии и вопросы – задавайте их. Но не стоит вот так отца вспоминать, в такой плоскости.

    Насколько знаю, были заданы вопросы инспектору матча. Смотрели эпизод, инспектор ответил на вопросы. Понимаю, насколько напряженно все сейчас складывается. Но повторю еще раз: не стоит вспоминать отца в такой плоскости», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2016 19:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 22:00

      Вот и открылось истинное лицо этого коняшного быдла.

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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 7 мая 2016, 19:56

      Дал бы этому жыду в харю.

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