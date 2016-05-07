Соуза подтвердил, что не пойдет в «Зенит»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза подтвердил, что не намерен покидать свою должность по завершении сезона. Напомним, ранее СМИ распространили информацию, что португалец этим летом может сменить своего соотечественника Андре Виллаш-Боаша на посту наставника «Зенита».

«Мы с руководством «Фиорентины» уже в который раз выразили взаимное желание продолжить сотрудничество. Я предпринимаю для этого все возможное и могу подтвердить, что не намерен оставлять занимаемую должность. Через неделю данная ситуация будет взята под контроль президентом «фиалок», – подчеркнул Соуза.