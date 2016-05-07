Марсьяль получил повреждение на тренировке накануне матча с «Норвичем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль получил повреждение на разминке перед матчем 37-го тура АПЛ с «Норвичем». Игрок пожаловался на боль в задней поверхности бедра и теперь не сможет принять участия в сегодняшней встрече. В составе его заменил испанский хавбек Андер Эррера.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Марсьяль провел 29 поединков, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Также отметим, что на 16-й минуте матча с «канарейками» был вынужден покинуть поле по причине травмы защитник «красных дьяволов» Маттео Дармиан.