Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молодежное первенство. «Рубин» переиграл «Краснодар»

    В поединке 27-го тура молодежного первенства России «Рубин» на своем поле переиграл «Краснодар». В составе казанцев дубль на свой счет записал Дмитрий Каменщиков, еще один гол на счету Никиты Михайлова. Также один раз гости поразили свои ворота – сделал это Артем Голубев. У гостей двумя забитыми мячами отметился Денис Васенин.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 27-й тур

    Рубин (мол.) – Краснодар (мол.) – 4:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Васенин, 16; 1:1 – Михайлов, 60; 2:1 - Каменщиков, 62; 2:2 – Васенин, 64; 3:2 – Каменщиков, 76; 4:2 – Голубев (автогол), 86.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2016 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11