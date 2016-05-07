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    «Манчестер Сити» намерен приобрести Зинченко

    По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, «Манчестер Сити» прислал «Уфе» официальное уведомление по хавбеку Александру Зинченко, а также попросил разрешения вести с игроком переговоры относительно личного контракта.

    Кроме того, «горожане» намерены активировать пункт в контракте украинца с башкирским клубом об отступных, поэтому «Уфа» не имеет почти никаких шансов сохранить полузащитника в своем составе. Какая именно сумма компенсации прописана в соглашении футболиста – неизвестно. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована дортмундская «Боруссия».

    Напомним, контракт Зинченко с уфимцами рассчитан до декабря 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 26 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

    Источник: Twitter

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    07.05.2016 12:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +28

      benz665 7 мая 2016, 17:34

      Непонятно зачем он им нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 7 мая 2016, 17:11

      визу не дадут, не хватит матчей за сборную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 мая 2016, 15:15

      МанСити хотят подписать Зинченко в качестве нового сторожа стадиона если только! Тогда вопрос, зачем предыдущего увольняли?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 7 мая 2016, 13:51

      Все фигня, какова сумма отступных? Вот что интересно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 7 мая 2016, 13:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Zinchenko budushaja zwezda SSSR))

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Oleg1234 7 мая 2016, 13:21

      вот это да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 7 мая 2016, 13:20

      Вот это поворот)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3681

      lordmrv 7 мая 2016, 13:04

      свежо питание, но серится с трудом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Dima Boikov 7 мая 2016, 12:19

      А Ман сити вообще в курсе ,что такая команда существует?....я думаю это бред ...набивают цену

      8
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > Dima Boikov 7 мая 2016, 13:11

      Знать или не знать, это работа скаутов, а не самого клуба в целом. Если игрок показался перспективным, в хорошей форме, да еще и юниор, почему бы его не взять "на вырост". А вот "набивают цену" - вот это бред, так как в статье подчеркнули, что в контракте есть пункт, который позволяет выкупить игрока за сумму отступных, прописанных в том же контракте. И сумма эта является фиксированной.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Dima Boikov 7 мая 2016, 13:38

      У любого профессионального клуба такая работа скаутов, что они и большинство клубов второго дивизиона знают.

      0
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