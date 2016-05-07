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    Карпин: «Один удар в створ ворот – и нам гол залетает»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин пообщался с журналистами после матча 35-го тура ФНЛ против «Тюмени» (2:1). По словам специалиста, его команде просто не везет.

    – Оба тайма были за нами. Первые 20 минут было немного сумбура, а затем мы стали создавать в атаке моменты, причем, вторую игру подряд.

    Затем, вторую игру подряд, что с «Факелом», что сейчас, один удар в створ ворот – и нам гол залетает. Это какая-то мистика. Во втором тайме продолжили играть, как в первом, только еще и забили.

    – За весь матч торпедовцы нанесли 16 ударов по воротам. Это больше, чем в любой другой игре весеннего отрезка. Это результат того, что команда сыгрывается и ведет комбинационный футбол? Или просто была установка чаще бить?

    – Команда и играла в комбинационный футбол во всех играх, если вы смотрели все матчи. Ну, кроме игры с «КАМАЗОМ».

    Так что дело не в комбинационном футболе. Возможно, раскрепостились. Терять, в принципе, сейчас нечего. Играли в футбол, так скажем. Результат, наверное, меньше довлеет.

    – Поэтому легче игралось?

    – Естественно. Мяча не боишься, ноги не трясутся. А когда нет права на ошибку, даже на ничью, закрепощенно себя чувствуешь.

    – Насколько серьезная травма у Павла Деобальда?

    – Страшного ничего нет. Надеюсь, к следующей игре будет готов. Свело икру, отдал все силы, тем более, три дня назад играли в Воронеже на натуральном поле, смена покрытия на некоторых игроков влияет.

    – Кого Вы можете выделить в команде?

    – Всех, естественно!

    – Валерий Георгиевич, а соперник Вас чем-то удивил?

    – Нет, в этой игре не удивил. Но они стали играть по-другому. Не как в первом круге. Играли хотя бы в футбол.

    «Торпедо» Карпина занимает 18-ю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 31 очко.

    Источник: ФК «Торпедо»

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    07.05.2016 10:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 7 мая 2016, 10:53

      в "спартаке" было также. может все дело в тренере.

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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon > tanis 29 7 мая 2016, 11:09

      спартак более высокое место держал при карпине.

      1
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      Рейтинг: +759

      sevsor > tanis 29 7 мая 2016, 12:29

      В тренере?...Ну, что Вы...всё дело в "неправильных" судьях, "наглых" журналистах, "недоброжелателях" в руководстве Премьер лиги, "плохих" полях, которые то мягкие, то жёсткие и вообще в кознях потусторонних сил, всячески подставляющих "талантливого" тренера Валеру))) Так было в "Спартаке", так и остаётся в армавирском "Торпедо")))

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