Юрченко: «Надеемся обыграть «Зенит»

Вратарь «Анжи» Давид Юрченко подчеркнул, что его команда думает только о победе над «Зенитом» в домашнем матче 27-го тура РФПЛ, который пройдет сегодня вечером. Начало встречи в 17:00.

«Не думаю, что Халк и остальные игроки «Зенита» как-то меня боятся. Да и стимула такого уж настраиваться на «Зенит» больше, чем на другие команды, у меня нет. Есть другие причины себя мотивировать – День Победы и день рождения мамы. А игра с питерцами просто рабочий момент. Конечно, она будет интересна, в первую очередь своей интригой. Нам непременно нужно побеждать, чтобы уйти из зоны вылета. «Зениту» — чтобы продолжить борьбу за чемпионство. Громко прозвучит, но в Питере не роботы играют, мы надеемся на победу. Тем более с «Уфой» были к ней близки.

После ударов Халка руки не болят, ничего не болит, что вы. Не надо преувеличивать. Халк – сильный парень, но такой же, как все. У «Зенита» вся линия атаки ровная. Я бы даже сказал, что у них вся команда атакует. Вы же видите, как активны крайние защитники. Опасность можно ждать от каждого, не только от Халка», — сказал страж ворот.