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Юрченко: «Надеемся обыграть «Зенит»

7 мая 2016, 09:35
6

Вратарь «Анжи» Давид Юрченко подчеркнул, что его команда думает только о победе над «Зенитом» в домашнем матче 27-го тура РФПЛ, который пройдет сегодня вечером. Начало встречи в 17:00.

«Не думаю, что Халк и остальные игроки «Зенита» как-то меня боятся. Да и стимула такого уж настраиваться на «Зенит» больше, чем на другие команды, у меня нет. Есть другие причины себя мотивировать – День Победы и день рождения мамы. А игра с питерцами просто рабочий момент. Конечно, она будет интересна, в первую очередь своей интригой. Нам непременно нужно побеждать, чтобы уйти из зоны вылета. «Зениту» — чтобы продолжить борьбу за чемпионство. Громко прозвучит, но в Питере не роботы играют, мы надеемся на победу. Тем более с «Уфой» были к ней близки.

После ударов Халка руки не болят, ничего не болит, что вы. Не надо преувеличивать. Халк – сильный парень, но такой же, как все. У «Зенита» вся линия атаки ровная. Я бы даже сказал, что у них вся команда атакует. Вы же видите, как активны крайние защитники. Опасность можно ждать от каждого, не только от Халка», — сказал страж ворот.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Юрченко Давид
Комментарии (6)
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B_A_IV
1462606470
надо просто играть, а не надеятся
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LOKOfanatik19
1462607868
Блин, такой а при чем тут Уфа и Зенит, а потом вспомнил, то Вратарь возомнил о себе и ушел в аренду... И как дырка стал...
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narkozanos
1462608072
Ахахахах,он не думает,что Зенит его боится?скоро вместо футбола,они будут кататься в аквапарке
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Zly
1462611340
Вынимать будешь из ворот, зенит будет бороться за попадание в лч
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scikuni
1462615799
обязаны ради всей россии
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