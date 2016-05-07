Муса: «Поражение от «Зенита» осталось позади»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса уверен в том, что поражение в финале Кубка России от «Зенита» (1:4) не скажется на психологическом состоянии его партнеров по команде.

Напомним, что сегодня армейцы сыграют с «Тереком» в рамках 27-го тура РФПЛ.

«Поражение от «Зенита» осталось позади, и мы ожидаем следующего матча. Я уверен, что во время встречи с «Тереком» мы не будем думать о проигранном финале. Наша цель — победа в Премьер-лиге, а для ее достижения мы должны играть хорошо и побеждать. Знаю, что фанаты разочарованы, но мы будем бороться, чтобы вновь сделать их счастливыми», — сказал нигериец в интервью Completesportsnigeria.com.