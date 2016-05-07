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    Известны детали смерти футболиста бухарестского «Динамо» Экенга

    Стали известны детали смерти игрока бухарестского «Динамо» Патрика Экенга, который скончался на поле спустя семь минут после выхода на замену. Трагический случай произошел игре чемпионата Румынии с «Вииторулом».

    Выяснилось, что футболисту не оказали никакой помощи на поле, а непрямой массаж сердца был сделан Экенгу только в машине скорой помощи.

    У Экенга был диагностировали кардиогенный шок, который характеризуется нарушением кровоснабжения жизненно важных органов.

    Источник: Twitter

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    07.05.2016 06:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 7 мая 2016, 11:09

      Очень жалко парня! РУХСАГ У ......

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