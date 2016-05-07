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    Карпин: «Голы в наши ворота в последних двух матчах – это какая-то мистика»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 35-го тура ФНЛ против «Тюмени» (2:1).

    – Оба тайма были за нами. Первые 20 минут было немного сумбура, а затем мы стали создавать в атаке моменты, причем вторую игру подряд. Затем – вторую игру подряд, что с «Факелом», что сейчас – один удар в створ ворот, и нам гол залетает. Это какая-то мистика. Во втором тайме продолжили играть, как в первом, только еще и забили.

    – За весь матч торпедовцы нанесли 16 ударов по воротам. Это больше, чем в любой другой игре весеннего отрезка. Это результат того, что команда сыгрывается и ведет комбинационный футбол? Или просто была установка чаще бить?

    – Команда и играла в комбинационный футбол во всех играх, если вы смотрели все матчи. Ну, кроме игры с КАМАЗом. Так что дело не в комбинационном футболе. Возможно, раскрепостились. Терять, в принципе, сейчас нечего. Играли в футбол, так скажем. Результат, наверное, меньше довлеет.

    – Поэтому легче игралось?

    – Естественно. Мяча не боишься, ноги не трясутся. А когда нет права на ошибку, даже на ничью, закрепощенно себя чувствуешь.

    – Тренер «Тюмени» сказал, что сегодня была худшая игра его команды в этом сезоне.

    – По мне, худшая игра у них была против нас в Тюмени, хоть они и выиграли 1:0.

    – То есть, сейчас, на Ваш взгляд, они лучше сыграли?

    – Они играли намного лучше. Играли хотя бы в футбол, – цитирует Карпина официальный сайт «Торпедо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 01:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      Lenine 7 мая 2016, 10:52

      В последних двух матчах?
      Да ладно?
      В последние 8 лет!
      Сплошная мистика!

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