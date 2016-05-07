Ван Гаал: «Нужно принять правду: мы можем и проиграть борьбу за место в ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился размышлениями о шансах команды не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Я не могу допустить этого, и клуб не может, но в спорте бывают и победы, и поражения. Нужно принять правду.

Мы должны выигрывать, иначе не сможем финишировать в четверке – мы испытываем давление по этому поводу. Нужно бороться до конца.

Я хочу также выиграть и Кубок Англии, а не только попасть в Лигу чемпионов. Это важный турнир для Англии», – сказал ван Гаал.