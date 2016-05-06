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    Бушманов: «Самый богатый клуб России мог бы подумать о более качественном поле для молодежи»

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов раскритиковал качество газона после выездного матча 35-го тура РФПЛ против «Зенита-2» (0:3).

    «Неприятное поражение. Но надо признать, что по игре «Зенит-2» заслужил победу и, думаю, теперь сохранит место в ФНЛ. Нас же расстроило не столько поражение, сколько травма Тимофеева – у него серьезное повреждение, подозрение на перелом. Хочу отметить низкое качество поля – удивительно, что «Зенит-2» играет на таком травмоопасном газоне. Самый богатый в России клуб мог бы подумать о более качественном поле для своих молодых ребят», – сказал Бушманов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +187

      armen10 6 мая 2016, 23:28

      да они для первой команды то сто лет уж строят стадион и миллиарды туда втюхали! так что про молодежь уж лучше не заикаться,а то еще пару сотен миллионов долларов сожрут! будем надеяться что дубль и зенит 2 будут на петровском в скором времени играть!)

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 6 мая 2016, 23:28

      да им похрен до молодежи, им лучше зарплату Халку платить, чем молодежь развивать...

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